Assassin's Creed - Odyssey wird auch im Mai mit neuen Inhalten ausgestattet. Neben einigen spielinternen Anpassungen erwarten euch neue Quests und Gegenstände. Außerdem soll Assassin's Creed 3 - Remastered für Nintendo Switch erscheinen und für das Mobile-Game Assassin's Creed - Rebellion startet ein "Helix-Riss"-Event.

Kürzlich ist die erste Episode zu 'Das Schicksal von Atlantis' für Assassin's Creed - Odyssey erschienen:

Mit Ein richtig, richtig schlechter Tag soll bereits morgen, am 14. Mai, die nächste kostenlose Episode von "Die vergessenen Geschichten" für Assassin's Creed - Odyssey erscheinen. Um die Episode starten zu können, müsst ihr das fünfte Kapitel der Hauptkampagne erreicht haben. "In dieser Episode werden die Spieler feststellen, dass sich ein Betrüger als sie ausgegeben hat und ihren guten Namen in einem kleinen Dorf in Lokris beschmutzt. Nun müssen sie herausfinden, wer diese Person ist", verkündet Ubisoft in der Pressemitteilung.

Abseits davon dürft ihr euch auf neue Gegenstände freuen, die voraussichtlich am 21. Mai bei "Oikos der Olympioniken" erhältlich sein werden. Das Herakles Charakter-Paket beinhaltet ein neues Ausrüstungsset, ein Reittier und eine Axt. Das Hydra Schiffspaket enthält ein Schiffsdesign, eine Galionsfigur, ein Mannschaftsthema und Herakles als neues Crew-Mitglied.

Daneben werden mithilfe des Titel-Updates 10 folgenden Anpassungen vorgenommen:

Einzigartige, legendäre Leutnants leveln mit eurem Charakter hoch

Anigmata Ostrakas zeigen ihre Region an

Gegenstände, die einem anderen Loadout zugeordnet wurden, werden mit einem visuellen Hinweis versehen

Die Anzahl der wöchentlichen Verträge wird reduziert, damit diese einfacher und schneller erfüllt werden können

Das waren alle Inhalte für Assassin's Creed - Odyssey im Mai, doch Ubisoft hat für diesen Monat noch mehr geplant. So soll am 21. Mai Assassin's Creed 3 - Remastered für Nintendo Switch veröffentlicht werden und zusätzliche Gameplay-Mechaniken mit sich bringen. Außerdem wird für das Mobile-Game Assassin's Creed - Rebellion vom 22. bis zum 26. Mai das sogenannte "Helix-Riss"-Event stattfinden, welches fünf neue Missionen und zwei neue Helden beinhaltet.

Assassin's Creed - Odyssey wurde am 5. Oktober 2018 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht und wird seitdem mit neuen Inhalten ausgestattet. Im Mai werden mit dem Titel-Update 10 voraussichtlich nicht nur einige Anpassungen vorgenommen, sondern es erscheinen auch neue Gegenstands-Pakete und Missionen für "Die vergessenen Geschichten".