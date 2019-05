Der Epic Games Store hat sich das Crowdfunding-Spiel Outer Wilds gesichert. Die Unterstützer des Spiels sind davon allerdings nicht begeistert.

Entwickler Mobius Digital hat auf der Crowdfunding-Seite Fig angekündigt, dass Outer Wilds für den PC zeitexklusiv im Epic Games Store erhältlich sein wird, und nicht wie ursprünglich geplant auf Steam. Weiter in der Ankündigung heißt es:

"Rest assured that we read all of your comments and our goal is to bring the game to your preferred platform as quickly as possible."