Mitte April wurden das geplante "The Division 2"-Update und die dazugehörigen Raids nach hinten verschoben. Es hieß, das Update werde irgendwann im Mai erscheinen. Nun wurde es konkreter.

The Division 2 - Das brachte das letzte Update mit sich:

Ubisoft hat nun über das offizielle "The Division 2"-Forum bekanntgegeben, dass heute ab 9:30 Uhr die Server aufgrund von Wartungsarbeiten für voraussichtlich drei Stunden abgeschaltet werden. Mit den Wartungsarbeiten kommt nun auch das dritte Haupt-Update für The Division 2.

Mit dem neuen Content-Paket kommt eine Reihe an Überarbeitungen. So werden Ausrüstungsvoraussetzungen sowie das Verhältnis des angerichteten Schadens angepasst. Des Weiteren werden die Spieler mehrere Möglichkeiten bekommen, an 500 Gear-Score-Loot zu gelangen.

Der angekündigte "Operation Dark Hour"-Raid wird allerdings nicht zeitgleich mit dem kommenden 3.0-Update erscheinen. Tatsächlich werde dieser Raid kurze Zeit später erscheinen, wobei das genaue Release-Datum noch nicht bekanntgegeben wurde.

Mit dem Update 3.0 werden für die Spieler auch Patchnotes verfügbar sein. Diese sollen jenen Spielern, die nicht an den öffentlichen Test-Server-Tests teilgenommen haben, helfen, sich mit den Änderungen, die mit Update 3.0 dazu gekommen sind, zurechtzufinden.