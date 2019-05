Blizzard hat das Release-Datum und den Zeitplan für die Testphase von World of Warcraft Classic angekündigt. Die Testphase beginnt früher als erwartet.

WoW: Über die Zeit hinweg hat sich das MMORPG verändert

Egal ob ihr für die Allianz oder für die Horde ins Gefecht zieht, Blizzard gibt das Veröffentlichungsdatum von World of Warcraft Classic bekannt, wie auch den Startzeitpunkt zur Testphase.

WoW-Classic soll am 27. August erscheinen, hierbei könnt ihr die Anfangszeit von Azeroth erleben. Ihr werdet die Spielwelt so wie zur Zeit des Updates "Trommeln des Krieges" (Patch 1.12.0) vorfinden, welches am 22. August 2006 veröffentlicht wurde. In Deutschland könnt ihr loslegen, sobald die Stunde null schlägt. Im Klartext: am 27. August 2019 um 0 Uhr. WoW Classic wird für alle Abonnenten ohne zusätzliche Kosten erscheinen.

Hinzu startet ab dem 15. Mai die Testphase für WoW Classic. Hierbei werden ausgewählte WoW-Spieler in einem kleinen Rahmen zu einem geschlossenen Beta-Test eingeladen. Neben dem Beta-Test soll es zwischen Mai und Mitte Juli die Möglichkeit geben, an einer Reihe von Stress-Tests teilzunehmen.

Wie generell üblich bei solchen Stress-Tests geht es darum, dass Server und Technik an ihre Grenzen gebracht werden sollen. Wenn ihr euch dazu anmelden möchtet, könnt ihr dies in eurer Account-Verwaltung tun, hierzu müsst ihr darin die Beta von WoW-Classic auswählen. Bei weiteren Stress-Tests sollen mehr Spieler die Möglichkeit zur Teilnahme erhalten.

Die bisherigen Termine der Stress-Tests, welche sich jederzeit noch ändern können, sehen bisher wie folgt aus:

Mittwoch, 22. Mai bis Donnerstag, 23. Mai Mittwoch, 19. Juni bis Donnerstag, 20. Juni Donnerstag, 18. Juli bis Freitag, 19. Juli

Alle Teilnehmer benötigen auf ihrem Battle.net-Account ein aktives Abo oder aktive Spielzeit. Eine Beta-Anmeldung garantiert euch aber keine Teilnahme! Wenn ihr euch euren Charakternamen für WoW Classic sichern wollt, könnt ihr dies bereits ab dem 13. August tun. Spieler mit einem aktiven Abonnement oder mit aktiver Spielzeit auf ihrem Account können pro "World of Warcraft"-Account bis zu drei Charaktere erstellen.

Sobald die Veröffentlichung näher rückt, sollen weitere Infos folgen. Werdet ihr euch erneut in die Anfangszeit zurückbegeben? Oder vielleicht sogar zum allerersten Mal den Anfang des legendären Spiels miterleben? Teilt es uns in den Kommentaren mit!