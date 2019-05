Einfach nur per Klick auf einen hervorragende Spiele sofort auf eure PlayStation 4 laden? Bequemer geht es kaum! Wenn dann auch noch der Preis stimmt, gibt es keinen Grund, auf eine kleine digitale Einkaufstour zu verzichten. Sony lockt dahingehend mit dem Angebot "Totally Digital".

Das meisterliche Hellblade - Senua's Sacrifice gibt es aktuell sehr günstig

Mehr und mehr hochwertige Spiele finden ein Zuhause auf digitalen Vertriebsplattformen. Der PlayStation Store ist da ganz vorne mit dabei. Ab heute bis zum 12. Juni 2019 gibt es im Rahmen der Aktion Totally Digital fantastische Spiele mit Rabatten bis zu 60 Prozent!

Wir haben schon mal ein paar Software-Rosinen für euch rausgepickt. Noch viele weitere tolle Spiele im Rahmen der Aktion findet ihr im PlayStation Store.

Kultige Klassiker, actionreiche Abenteuer, unheimliche Welten und Reisen in die Abgründer der menschlichen Psyche - Was zurzeit im PlayStation Store im Rahmen der Aktion Totally Digital angeboten wird, ist allemal sein Geld wert. Für euch ist sicher auch was Passendes dabei! Lasst uns gerne in den Kommentaren unter diesem Beitrag wissen, wofür ihr euch entschieden habt und welche Spiele ihr anderen Lesern empfehlt!