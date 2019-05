Auf Steam befinden sich gerade einige Videospiele des Entwicklerstudios Ninja Theory im Angebot. Taucht mit Hellblade in die Psyche einer keltischen Kriegerin ein, bekämpft in DmC - Devil May Cry Dämonen mit dem jungen Dante oder begebt euch auf eine wundervolle Reise in Enslaved - Odyssey to the West.

Begleitet Senua auf ihrem Weg durch die Hölle:

Hellblade - Senua's Sacrifice ist eine Reise zurück in die Zeit der Wikinger, wo ihr euch in der Rolle der keltischen Kriegerin Senua auf in die Hölle macht, um ihren Geliebten zu retten. Neben einer fesselnden Atmosphäre dürft ihr actiongeladene Kämpfe erwarten, während ihr einen tiefen Einblick in die labile Psyche der Protagonistin bekommt. Im Test: "Hellblade - Senua's Sacrifice - Die spielgewordene Wikinger-Hölle" findet ihr heraus, warum sich die Reise für euch lohnen könnte. Das Spiel befindet sich mit 50 Prozent im Angebot und ist derzeit für 14,99 Euro auf Steam erhältlich.

Vernichtet Dämonen als junger Dante in DmC - Devil May Cry:

In DmC - Devil May Cry erlebt ihr dämonische Abenteuer aus der Perspektive des jungen Dante. Schnelle Gefechte, ein stylisches Kampfsystem und coole Sprüche sind garantiert. Wollt ihr noch mehr wissen, solltet ihr einen Blick auf den Test: "DmC - Devil May Cry - Definitive Edition - Das komplette Gemetzel" werfen. Das Action-Spiel wurde mit einem Rabatt von 75 Prozent ausgestattet und kostet euch momentan 7,49 Euro auf Steam. Wahlweise könnt ihr auch zum Complete Pack für 9,99 Euro greifen, welches neue Kostüme, Waffen, Modi und die Erweiterung "Vergil's Downfall" beinhaltet.

Stellt euch als Monkey den Gefahren einer postapokalyptischen Welt:

Enslaved - Odyssey to the West spielt in einer postapokalyptischen Welt. Ihr übernehmt die Kontrolle über Monkey, der zu Beginn des Spiels auf einem Sklavenschiff festsitzt und schon bald die anfangs wenig erfreuliche Bekanntschaft mit einer jungen Frau namens Trip macht. Neben einigen zu bewältigenden Kletterpassagen und Kämpfen, steht vor allem die komplexe Beziehung des ungleichen Paars im Vordergrund des Geschehens. Welche Besonderheiten das Spiel noch mit sich bringt, könnt ihr im Test: "Enslaved - Odyssey to the West - Gefühlvoller Weltuntergang" nachlesen. Auf Steam könnt ihr das Action-Adventure für derzeit 5 Euro in eure Spiele-Bibliothek wandern lassen.

Ob Hellblade - Senua's Sacrifice, DmC - Devil May Cry oder Enslaved - Odyssey to the West: Sämtliche Angebote enden erst am 17. Mai. Ihr habt also noch etwas Zeit, um euch zu überlegen, ob ihr eines der Spiele in eure Steam-Bibliothek aufnehmen wollt.