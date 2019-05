Es gibt einen neuen Teaser der erstes Gameplay vom kommenden Oddworld – Soulstorm zeigt. Das neue Abenteuer von Abe wird als Nachfolger von Oddworld – New ‘n‘ Tasty erscheinen.

Entwickler Oddworld Inhabitants Inc. zeigt einen neuen Teaser zu Oddworld – Soulstorm und ihr seht zum ersten Mal neues Gameplay vom Spiel. Das neue Abenteuer von Abe soll der direkte Nachfolger von Oddworld – New ‘n‘ Tasty sein und 2020 erscheinen. Die Oddworld-Reihe besteht seit den 90er Jahren und der neueste Eintrag baut anscheinend auf die bekannten Plattform- wie auch Puzzle-Elemente der Vorgänger.

Der neue Teaser zeigt eine leicht veränderte Kameraperspektive und kurze Eindrücke einer neuen Umgebung, welche etwas dynamischer wirkt als die Designs aus den älteren Spielen. Aber auch neue Mechaniken werden kurz angeschnitten: Looten, craften und sogar die Möglichkeit sich zu wehren.

Zur Story des Spiels heißt es offiziell auf der Homepage von Oddworld - Soulstorm:

"[…] Abe soon finds himself - along with 300 newly emancipated Mudokons - without food, water or a place to call home. Stranded alone in the desert, they find solace in a strange new brew - a delicious drink that has insidious ramifications for their newfound freedom."