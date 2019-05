Wer das erste Abenteuer des berühmten Hexes noch nachholen möchte, bekommt jetzt die perfekte Gelegenheit dazu. Der "Gold Old Games"-Store verschenkt die The Witcher: Enhanced Edition - wenn ihr zwei Bedingungen erfüllt.

Spielt Geralt als Jungspund:

Manche PC-Spieler werden sich vielleicht erinnern: Oktober 2007 betrat der legendäre Bestientöter mit The Witcher das erste Mal das Videospielterrain. Mit The Witcher 2 kamen auch "Xbox 360"-Spieler in den Genuss der Fantasy-Saga und ab The Witcher 3 - Wild Hunt waren auch die "PlayStation 4"-Spieler mit von der Partie.

Wer immer noch nach einem guten Einstieg in diesen Koloss von Videospielreihe sucht oder einfach in die alten Tage zurückreisen möchte, sollte sich die aktuelle GOG-Aktion nicht entgehen lassen, bei dem ihr die The Witcher:Enhanced Edition kostenlos abstauben könnt.

Das aufgehübschte Komplettpaket mit diversen Zusatzinhalten bekommt ihr, wenn ihr zwei Bedingungen erfüllt:

Ladet euch das kostenlose Gwent-Kartenspiel in eure GOG-Bibliothek

Abonniert den GOG-Newsletter

Anschließend bekommt ihr eure digitale Kopie des ersten Hexer-Abenteuers. Falls ihr auch an dem Kartenspiel Gefallen findet, wird es euch freuen zu hören, dass ihr bei der Aktion zusätzlich ein Kartenfass bekommt. Allzu lange warten solltet ihr aber nicht - die GOG-Aktionen sind zeitlich begrenzt.

Was meint ihr? Zugreifen oder nicht zugreifen? Oder habt ihr die Witcher-Teile schon so oft durchgespielt, dass ihr eigentlich mehr Lust auf ein The Witcher 4 habt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!