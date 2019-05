Nintendo hat mit den sogenannten "Nintendo Switch Game-Coupons" eine neue Aktion ins Leben gerufen, bei der Online-Abonnenten Geld beim Kauf zweier Vollpreisspiele im Nintendo eShop sparen können.

Spart mithilfe der Coupons Geld:

Abonnenten von Nintendo Switch Online haben ab sofort die Möglichkeit bis zu 40 Euro beim Kauf von zwei Videospielen zu sparen und zwar mithilfe von Coupons, die sich im eShop unter dem Reiter "Nintendo Switch Online" erwerben lassen.

Beim Kauf der "Nintendo Switch Game-Coupons" erhaltet ihr für 99 Euro zwei Gutscheine, die sich für jeweils ein Vollpreisspiel einlösen lassen und ab dem Kaufdatum ein Jahr lang gültig sind. Der Haken: Es können damit nur Videospiele erworben werden, die sich in einer von Nintendo zusammengestellten Liste befinden. Diese lässt sich natürlich sowohl vor als auch und nach dem Kauf der Coupons einsehen.

In der Liste enthalten sind momentan 28 Switch-Spiele. Darunter beispielsweise:

Mit Marvel Ultimate Alliance 3 - The Black Order und Super Mario Maker 2 befinden sich auch zwei Games in der Liste, die mithilfe der Coupons vorbestellt werden können. Nehmt ihr an der Aktion teil und entscheidet euch für Super Smash Bros. Ultimate und The Legend of Zelda - Breath of the Wild, würdet ihr nicht nur 20, sondern sogar über 40 Euro sparen.

Die Liste der Videospiele, die mit Coupons erworben werden können, dürfte übrigens nach und nach erweitert werden. So sollen das Action-Spiel Astral Chain und das rundenbasierte Strategiespiel Fire Emblem - Three Houses ebenfalls bald Teil der Aktion werden.

Wer beim Kauf zweier Vollpreisspiele sparen will, kann sich jetzt im Nintendo eShop Coupons für 99 Euro kaufen. Um an der neuen Aktion teilzunehmen, müsst ihr jedoch Abonnenten von Nintendo Switch Online sein. Beim Kauf der Coupons erhaltet ihr außerdem 495 "My Nintendo"-Punkte.