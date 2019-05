Der vierteljährliche Finanzbericht von Ubisoft zeigt nicht nur ihre Einnahmen auf, sondern auch, dass neue AAA-Spiele erscheinen sollen. Leider geht aus diesem aber auch hervor, dass Skull & Bones verschoben wird.

Ubisoft zeigt in ihrem vierteljährlichen Finanzbericht auf, dass bis März 2020 vier AAA-Spiele erscheinen sollen. Eines der vier Spiele wird Tom Clancy’s Ghost Recon – Breakpoint sein, die restlichen drei sind zum jetzigen Zeitpunkt noch unangekündigt. Die Chancen sind sicherlich hoch, dass weitere Infos zu den unangekündigten Spielen auf der E3 2019 veröffentlicht werden, bisher ist jedoch noch nichts bestätigt von Ubisoft.

Bei den beiden anderen Spielen ließe sich nun sicherlich spekulieren - ist es ein neues Splinter Cell? Mal wieder ein Rayman? Oder vielleicht doch ein Assassin's Creed? Diese Fragen wird uns Ubisoft hoffentlich bald beantworten.

Leider gab es auch eine traurige Nachricht im Finanzbericht. Skull and Bones wird verschoben. Das Spiel wurde auf der Pressekonferenz von Ubisoft auf der E3 2017 enthüllt und es ist nicht der erste Aufschub. Ihr müsst noch bis mindestens April 2020 warten, bis das Piraten-Spiel veröffentlicht wird, da es aus dem derzeitigen Fiskaljahr geschoben wurde.

We’re going to batten down the hatches and push back on the game’s arrival—this is a challenging news for us all, but it’s what’s needed to make Skull & Bones as awesome as it can be!



Our focus remains on quality first and we’re grateful for your undying support ☠️⚔️ pic.twitter.com/ZCt85tY3TG