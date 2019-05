Nach Angaben eines Brachen-Insiders könnte das nächste Firmware-Update für die PlayStation 4 mit einigen nützlichen Funktionen aufwarten, auf die sich viele von euch freuen dürften. Bedenkt jedoch, dass derlei Features noch nicht offiziell bestätigt wurden.

Noch ist offiziell nichts über das nächste Firmware-Update für PS4 bekannt, doch schenkt ihr dem Branchen-Insider Tidux Glauben, könnte das Update mit der Versionsnummer 7.0 einige interessante Neuerungen beinhalten. Auf Twitter hat er die Funktionen zusammengefasst:

Upcoming features for the #PS4 UI coming.

-Wishlist/Gifting for Ps Store -Trophy progression -Timelog/stats for all games -ability to pin games on dashboard