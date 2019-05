The Pokémon Company International kündigt ihren neuesten Ableger in der "Pokémon Rumble"-Reihe an. Das "Free to Play"-Spiel erscheint auf euren Smartphones.

So sieht Pokémon Rumble World auf dem 3DS aus:

Ein neues Pokémon-Spiel soll auf euren Smartphones erscheinen. The Pokémon Company International kündigt auf ihrer offiziellen Presseseite den nächsten Ableger an: Pokémon Rumble Rush. Das Beat 'em up ist zurzeit nur im australischen Google Play Store erhältlich, allerdings sollen die iOS-Version und eine weltweite Veröffentlichung in Kürze folgen.

In Pokémon Rumble Rush schlüpft ihr in die Rolle eines Abenteurers, dessen Aufgabe es ist, neue Inseln und die verschiedenen Pokémon, welche auf den Inseln leben, zu entdecken. Spieler treffen hierbei auf Horden von feindlichen Pokémon. Simples Tippen auf den Bildschirm veranlasst euer Pokémon die Gegnerwellen anzugreifen, und in jedem Kampf besteht die Chance, dass ein oder mehrere Pokémon sich mit euch befreunden und sich euch anschließen. Diese neuen Freunde können dann für zukünftige Kämpfe eingesetzt werden. Auf jeder Insel wird es Boss-Kämpfe geben. Besiegt ihr diese Bosse, erhaltet ihr Gegenstände mit denen ihr eure Taschenmonster verstärken könnt.

Je mehr ihr die Inseln erforscht und je öfter ihr an besonderen Events teilnimmt, desto mehr Pokémon könnt ihr entdecken. Auch legendäre wie auch mysteriöse Pokémon können auftreten. Wer einen noch unentdeckten Bereich im Spiel findet, darf diesen zur Belohnung benennen.

Hin und wieder schweben Heißluftballone über die Karte. Tippt ihr diese an, könnt ihr Bereiche erforschen, die andere Abenteurer entdeckt haben. Dort könnt ihr auch auf Pokémon stoßen, die ihr zuvor noch nicht gefunden habt.

Bisherige Spiele der "Pokémon Rumble".Reihe erschienen auf Nintendo Wii, Wii U und dem 3DS. Werdet ihr euch in das neue Abenteuer stürzen? Teilt es uns in den Kommentaren mit, eure Meinung interessiert uns!