Der Humble Store ist wieder einmal in Spendierlaune. Wer der Webseite in den nächsten zwei Tagen einen Besuch abstattet, kann Guacamelee, das Jump ’n’ Run im Metroidvania-Stil, kostenlos abstauben.

Guacamelee 2 befindet sich ebenfalls im Angebot:

Seid ihr an gelungener spielbarer Action interessiert, habt ihr jetzt die Gelegenheit die Super Turbo Championship Edition von Guacamelee völlig gratis in eure Steam-Bibliothek wandern zu lassen.

Klickt dafür einfach oben auf den Link zum Humble Store und anschließend auf "Get the Game". Habt ihr noch kein Profil, werdet ihr gebeten euch kostenlos zu registrieren. Im Anschluss an eure Anmeldung oder Registrierung solltet ihr eine E-Mail erhalten, die den Steam-Key beinhaltet.

In Guacamelee übernehmt ihr die Kontrolle über den Farmer Juan, der im Totenreich in einen mächtigen Luchador verwandelt wird und anschließend in die Welt der Lebenden zurückkehrt, um seine Geliebte zu retten. Neben wilden Kombo-Attacken, mit denen ihr euch zur Wehr setzen könnt, eröffnen erlernbare Fähigkeiten euch neue Gebiete. Das Ganze lässt sich sowohl alleine, als auch im Koop durchspielen.

Wenn euch das Spiel gefällt, interessiert euch vielleicht auch der zweite Ableger der Reihe. Guacamelee 2 befindet sich im Humble Store mit 60 Prozent Rabatt im Angebot und würde euch 7,99 Euro kosten.

Guacamelee ist bis zum 19. Mai um 19 Uhr kostenlos im Humble Store erhältlich. Das Spiel bedient sich an der farbenfrohen mexikanischen Folklore und lässt euch in die Rolle eines muskulösen Luchadors schlüpfen.