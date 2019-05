Quantic Dream bringt dieses Jahr gleich drei ehemalige PlayStation-Exklusive auf den PC. Passend dazu wird der Entwickler entsprechende Demo-Versionen veröffentlichen.

Die PC-Versionen mitsamt Demo-Termin im Überblick:

Seit Mitte März ist bekannt, dass Quantic Dream gleich drei seiner früheren Spiele auf dem PC veröffentlichen wird. Dabei handelt es sich um die zuvor PlayStation-exklusiven Spiele Heavy Rain, Beyond - Two Souls und Detroit - Become Human. Im oben zu sehenden Video verrät der französische Entwickler nun, wann mit den Portierungen zu rechnen ist. Zusätzlich wird es zu jedem Spiel auch eine kostenlose Demo-Version geben.

Den Anfang bildet Heavy Rain, welches voraussichtlich am 24. Juni erscheint. Die Demo erscheint sogar schon einen Monat früher, genauer gesagt am 24. Mai. Danach folgt Beyond - Two Souls am 22. Juli 2019. Die dazugehörige Demo wird am 27. Juni bereitstehen.

Zu Detroit - Become Human, welches erst 2018 für die PlayStation 4 erschienen ist, gibt es noch keinen handfesten Termin. Die Demo soll immerhin noch im Sommer erscheinen, während die Vollversion für den Herbst geplant ist.

Die PC-Versionen der drei "Quantic Dream"-Spiele erscheinen übrigens vorerst exklusiv im Epic Games Store. Ob zu einem späteren Zeitpunkt auch eine Veröffentlichung auf Steam erfolgt, ist noch unklar.