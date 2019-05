Epic Games Store: Unveröffentlichte Top-Titel versehentlich reduziert

Vor Kurzem startete im Epic Games Store mit dem Mega Sale eine große Rabattaktion. Versehentlich gab es dabei auch unveröffentlichte Blockbustertitel zum kleinen Preis.

Das erwartet euch im kommenden Vampire - Bloodlines 2:

Wie das Magazin Eurogamer berichtet, haben sich unter die reduzierten Spiele beim Mega Sale im Epic Games Store versehentlich auch die kommenden Titel Borderlands 3 und Vampire 2 - The Masquerade - Bloodlines gemischt. Spiele, die mehr als 14,99 Euro kosten, sind darin unter anderem mit einem Rabatt von 10 Euro versehen - so bis vor kurzem auch die zwei noch unveröffentlichten Titel. Wie 2K Games Eurogamer erklärte, würden Spieler, die im Fall von Borderlands 3 schnell genug waren und das Spiel für den niedrigen Preis vorbestellt haben, ihre Exemplare nun auch tatsächlich erhalten.

Derzeit ist eine Vorbestellung von Borderlands 3 allerdings nicht möglich, denn Epic entfernte das Spiel aus dem Store und ersetzte es durch eine "Coming Soon"-Platzhalter - vermutlich als Reaktion auf diesen Patzer. Sollte dieser Umstand allerdings über die gesamte Zeit des aktuellen Sales andauern, dann kann Borderlands 3 erst wieder ab dem 13. Juni - also in rund einem Monat - vorbestellt werden.

2K und Epic haben einen Exklusivdeal bezüglich Borderlands 3 abgeschlossen, welcher in den ersten sechs Monaten garantiert, dass das Spiel nur im Epic Games Store erhältlich sein wird. PC-Spieler, die das Spiel direkt zur Veröffentlichung zocken wollen, sind also auf den Store angewiesen. Bleibt nur zu hoffen, dass das Spiel bald wieder vorbestellbar sein wird. Das Gleiche gilt für Vampire, dessen Shopseite derzeit noch eine Fehlermeldung ausgibt.

