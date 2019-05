Wer in den letzten Tagen Red Dead Online gespielt hat, der könnte unter Umständen den puren Horror erlebt haben. So manche Spieler meldeten Berge von verrotteten Pferden gefunden zu haben, die sogar noch Geräusche von sich gaben.

Die Online-Welt von Red Dead Redemption 2 schien am Wochenende ein Ort des Schreckens gewesen zu sein. Dutzende tote Pferde, teils verrottet oder verbrannt, pflasterten die Straßen von Red Dead Online. Der Reddit-Nutzer SGT-Teddy gibt an, nach Valentine geritten zu sein und in der Nähe des Bahnhofs eine solche Entdeckung gemacht zu haben.

(Quelle: Reddit, SGT-Teddy)

Aber er war nicht der einzige Spieler, der auf diese Leichenberge stieß. Der Twitter-Nutzer charlie konnte bespielsweise keinen Server finden, der nicht von diesen Vorfällen heimgesucht wurde:

Does anyone else see the huge heap of burned horses at the stables in Valentine in Red Dead Redemption 2 Online? i've spawned in 3 different servers and they're just, there.