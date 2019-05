Im PlayStation Store findet ihr aktuell eine Reihe toller Spiele zum reduzierten Preis. Im Rahmen der Rabattaktionen "Games under 10" und "Games under 20" finden sich ein paar Hits, von denen wir euch einige der besten herausgesucht haben!

Die BioShock-Collection gibt es unter anderem für wenig Geld:

Wenn ihr gerade ein paar coole "PlayStation 4"-Spiele zum kleinen Preis abgreifen wollt, sind die Rabattaktionen "Games under 10" und "Games under 20" vielleicht eine tolle Gelegenheit für euch. Wie die Namen bereits verraten, gibt es eine große Auswahl an Spielen im PlayStation Store einmal zu Preisen unter 10 Euro und einmal unter 20 Euro abzustauben. Und selbst unter den "Games under 20" befinden sich zahlreiche Spiele, die nur unwesentlich mehr als 10 Euro kosten – da sind also ein paar echt gute Schnäppchen dabei!

Hier geht es direkt zur Übersicht aller Spiele im Rahmen von "Games unter 10" im PlayStation Store. Wir haben für euch schon mal eine kleine Vorauswahl getroffen. Zu den besten Spielen, die ihr aktuell unter 10 Euro bekommt, gehören:

Wenn ihr ein paar Euro mehr locker habt, aber dennoch im günstigen Bereich bleiben wollt, werdet ihr sicher bei "Games unter 20" im PlayStation Store fündig. Auch hier haben wir schon ein paar besonders lohnenswerte Spiele für euch rausgepickt. Unter 20 Euro erhaltet ihr derzeit unter anderem folgende Spiele:

Und, seid ihr schon fündig geworden? Bei der Auswahl fällt die Entscheidung sicher nicht leicht. Bei den günstigen Angeboten lohnt es sich aber allemal! Beide Aktionen laufen noch bis einschließlich 29. Mai. Ihr habt also noch genug Zeit, um euch etwas Schönes auszusuchen.