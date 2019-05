Es gibt bereits zahlreiche Leaks und Gerüchte im Zusammenhang mit Watch Dogs 3, doch nun haben sich zwei weitere Quellen ausgesprochen und geben an, dass Ubisoft rund um den 24. Mai 2019 einen Teaser Trailer zu Watch Dogs 3 veröffentlichen wird.

Watch Dogs 2 - Ein Rückblick auf den Vorgänger

Die Quelle, ein Freund eines ehemaligen Ubisoft-Mitarbeiters, gibt laut spieltimes.com an, dass das nächste Watch Dogs in London spielen werde, was von Kotaku bereits bestätigt wurde.

Zudem bestätigt die Quelle die folgenden Gerüchte, welche schon länger im Umlauf sind:

Ihr werdet das Spiel als die halb-asiatische, halb-britsche Protagonistin namens Sarah erleben.

erleben. Mit ihr werdet ihr in einer Anti-Terror-Organisation arbeiten, die sich vornehmlich mit Cyber-Sicherheit auseinandersetzen wird.

arbeiten, die sich vornehmlich mit Cyber-Sicherheit auseinandersetzen wird. Euch wird es möglich sein, Graffiti an wände zu sprühen und zudem noch mit einem Skateboard durch die Straßen Londons zu fahren.

durch die Straßen Londons zu fahren. Was Schusswaffen betrifft, so gibt die Quelle weiter an, werden diese keine größere Rolle spielen, wobei sich besagte Quelle darüber nicht sicher ist.

betrifft, so gibt die Quelle weiter an, werden diese keine größere Rolle spielen, wobei sich besagte Quelle darüber nicht sicher ist. Wie bereits zuvor in Assassin’s Creed Odyssey, ebenfalls von Ubisoft, könnte es auch durchaus sein, dass ihr zwischen einer männlichen und einer weiblichen Hauptfigur auswählen könnt. Allerdings ist sich die Quelle auch diesbezüglich nicht sicher.

Derzeit, so wird vermutet, plant Ubisoft den Release von Watch Dogs 3 für November, wobei es angesichts der Angewohnheit von Ubisoft, Spiele gerne mal zu verschieben, durchaus sein kann, dass sich die Veröffentlichung nach hinten verschiebt.

Ob dies nur Gerüchte sind oder tatsächlich mehr, das werden die nächsten Tage zeigen. Ihr werdet wohl zumindest den 24. Mai, beziehungsweise die folgenden Tage abwarten müssen, um Gewissheit zu erlangen. Vermutlich wird Ubisoft im Zuge der kommenden E3 für Klarheit sorgen.