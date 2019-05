Ein Feature, das sich in Videospielen bei Fans häufig großer Beliebtheit erfreut, ist das Erstellen oder persönliche Anpassen des eigenen Charakters. Dies wird nun auch in den anstehenden Pokémon-Spielen Schwert & Schild möglich sein.

Pokémon Schwert & Schild: So sieht der Trailer zum neuesten Pokémon-Abenteuer aus

Dass ihr euren eigenen Charakter erstellen oder zumindest anpassen könnt, das gibt es schon seit der sechsten Generation der Pokémon-Spiele. Damals kam es erstmals mit den Spielen Pokémon X & Y auf.

Nun wurde bestätigt, dass dieses Feature auch in den neuen Abenteuern der achten Generation, also in Schwert & Schild, verfügbar sein wird. Dies ist jetzt im Zuge einer Zusammenarbeit mit Uniqlo für einen "T-Shirt-Design"-Wettbewerb bekanntgegeben worden.

Quelle: siliconera.com

Das ermittelte Gewinner-T-Shirt, welches bei uniqlo.com erhältlich ist (siehe Bild), werdet ihr auch in Pokémon Schwert & Schild erwerben können. Hier wird es möglich sein, dieses auch als Anpassungs-Item zu nutzen.

Inwieweit ihr die Möglichkeit haben werdet das Erscheinungsbild eures Spielcharakters anzupassen, das ist bislang noch nicht ersichtlich. Diesbezüglich gilt es weitere Bekanntgebungen abzuwarten.

Weitere Informationen bezüglich der Spiele der neuen Pokémon-Generation, werdet ihr spätestens im Zuge der Nintendo-Pressekonferenz auf der E3 erfahren. Bis die Spiele dann erhältlich sein werden, dauert es dann auch nicht mehr lange.