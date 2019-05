Drei Tage nach dem Release des ersten Acht-Mann-Raids in The Division 2, genannt Operation Dunkle Stunde, wurde dieser nun endlich auch auf den Konsolen bezwungen. Das erste Team, welches den Raid auf der PS4 erfolgreich abschließen konnte, brauchte dafür einen 36-Stunden-Run.

The Division 2: Der Ankündigungstrailer zum aktuellen Raid

Dieser Raid hat sich auf den Konsolen als unerwartet hart herausgestellt. Während ein PC-Team diesen bereits am Launch-Tag innerhalb von fünf Stunden bezwingen konnte, sah dies für die Spieler hinter den Controllern ein wenig anders aus.

In diesem nach einem TV-Film mit Ronald Reagan und James Dean benannten Raid müsst ihr euch durch vier Boss-Kämpfe in und um den fiktionalen Washington DC Airport kämpfen und dabei zahlreiche Black Tusks überwinden.

Im Vorfeld gab es Spekulationen darüber, ob dieser Raid für die Konsolen versehentlich zu schwer gemacht wurde. Zach Caraway, einer der Spieler, die diesen Raid nach einem 36-Stunden-Run erfolgreich absolvieren konnten, sieht das jedoch anders.

In einem Gespräch mit Kotaku gibt er an, dass das Teamwork und die richtige Kommunikation für den Erfolg entscheidend seien. Zwar sei es auf der Konsole wegen der geringeren Präzision und der langsameren Bewegungen schwerer, aber eben auch nicht unmöglich.

Nichtsdestotrotz erscheint ein solch großer zeitlicher Unterschied zwischen Konsolen und PC beim Absolvieren des Raids als durchaus ungewöhnlich. Betrachtet ihr Raids in anderen Spielen, wie Destiny 2, so wird klar, dass PC-Spieler zwar in der Regel einige Stunden schneller sind, aber eben nur Stunden und nicht Tage.

Zwar benötigen Teams auf den Konsolen keine 36-Stunden-Runs mehr für den Raid, aber immerhin noch mehrere Stunden, um diesen abzuschließen. Einige PC-Teams schaffen diesen inzwischen allerdings schon in 24 Minuten.

Ob und wie Publisher Ubisoft auf dieses Ungleichgewicht reagieren wird, bleibt abzuwarten. Ob es wirklich zu Patches kommen wird, die die Schwierigkeit des Raids für die Konsolen heruntersetzen, ist bislang noch nicht bekannt.