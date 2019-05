Shopping-Laune ade: So manche Angebote im Epic Games Store können verlockend sein und doch müssen sich die Nutzer bei ihrem Kaufverhalten zügeln. Denn wer zu viele Videospiele hintereinander erwirbt, läuft Gefahr, dass der Account gesperrt wird.

Am 16. Mai startete im Epic Games Store der sogenannte Epic Mega Sale und lockt seine Nutzer seitdem mit dutzenden Angeboten. So wurden viele Videospiele im Preis reduziert. Belaufen sich die Kosten eines Games dennoch auf über 14,99 Euro, wird außerdem ein Rabatt von 10 Euro gewährt. Das macht so manches heißbegehrte Videospiel schnell zum absoluten Schnäppchen.

Wer jedoch zu viele Spiele im Epic Store in nur kurzer Zeit erwirbt, der darf mit einer Account-Sperre rechnen, wodurch keine weiteren Einkäufe mehr getätigt werden können. Das zumindest ist dem Streamer Patrick Boivin passiert, der seinen eigenen Angaben zufolge fünf Spiele hintereinander erworben hat:

HAHAHA OH MY GOD THIS FUCKING STORE IS SO BAD pic.twitter.com/LLz9dGJyeI

So I can confirm that me buying a whopping 5 games (ranging from 5 bucks to 50) on the Epic Store flagged my account for possibly fraudalent. Maybe if you guys had a fucking shopping cart jesus christ.