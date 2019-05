Wer in Monster Hunter World bereits alles erlebt hat, kann sich morgen in ein vergleichbares neues Abenteuer stürzen. Dauntless vom Entwickler Phoenix Labs erscheint für PC, Xbox One und PlayStation 4.

In der offenen Beta für PC gab es für Dauntless bereits Inhalts-Updates:

Während die Erweiterung Iceborne für Monster Hunter - World noch auf sich warten lässt, können interessierte Spieler ab morgen einen unbeschwerten Blick auf einen Konkurrenten werfen. Nach einem monatelangen Beta-Test auf dem PC, erscheint die Vollversion von Dauntless nun auch für PlayStation 4 und Xbox One.

Im Prinzip ähnelt Dauntless dem Vorbild Monster Hunter: Mit einer Mischung aus Nah- und Fernkampfwaffen begebt ihr euch in ein bestimmtes Gebiet und macht Jagd auf visuell beeindruckende Monster. Anschließend gilt es, den eigenen Charakter und die Waffen mithilfe von erbeuteten Ressourcen zu verbessern, um gegen noch stärkere Monster antreten zu können. In der Vorschau "Dauntless: Gelungene 'Monster Hunter'-Alternative für Feierabendzocker" erfahrt ihr noch mehr Details.

Der vermeintlich größte und offensichtlichste Unterschied ist, dass Dauntless ein "Free 2 Play"-Spiel ist. Ihr könnt das Action-Rollenspiel demnach kostenlos auf der Plattform eurer Wahl herunterladen und spielen. Finanziert wird Dauntless durch Mikrotransaktionen, die in erster Linie optischer Natur sind. Zusätzlich gibt es ähnlich wie in Fortnite einen Battle Pass, welcher hier Jagdpass genannt wird. Darüber können Spieler neue kosmetische Inhalte freischalten.

Wer Dauntless auf der PlayStation 4 spielt und gleichzeitig über ein aktives "PS Plus"-Abo verfügt, erhält außerdem sechs exklusive und von PlayStation inspirierte Skins für verschiedene Waffen.

Ob sich Dauntless als starker Konkurrent für die "Monster Hunter"-Reihe etablieren kann, bleibt noch abzuwarten. Die Entwickler versprechen jedoch bereits, regelmäßig neue Inhalte in Form von Monstern, Waffen und vielen mehr zu veröffentlichen.