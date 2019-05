Tolle Angebote und ein Gratis-Spiel für "Open World"- und Rennspiel-Fans

"Open World"-Fans aufgepasst: Mit Just Cause 4 befindet sich der neueste Ableger der Reihe auf Steam gerade stark reduziert im Angebot. Rennspiel-Fans sollten hingegen ein Auge auf das Grid-Franchise werfen. Grid 2 gibt es für kurze Zeit sogar völlig kostenlos.

Lasst es krachen in Just Cause 4:

In Just Cause 4 ist wieder Zerstörung angesagt. Schlüpft in die Rolle von Rico Rodriguez und lasst es auf kreative Art und Weise krachen. Im Test: "Just Cause 4 - Mehr ist mehr!", erfahrt ihr, welche Neuerungen der vierte Teil der Reihe mit sich bringt und warum sich das "Open World"-Abenteuer für euch lohnen könnte. Das Spiel befindet sich auf Steam momentan im Sale und kann für 23,99 Euro euch gehören.

Meistert die Rennstrecken in Grid - Autosport:

Wer den Geschwindigkeitsrausch auf vier Reifen bevorzugt, sollte einen Blick auf Steam werfen. Hier findet ihr nicht nur Grid - Autosport mit 7,99 Euro zum stark reduzierten Preis, sondern könnt Grid 2 sogar völlig kostenlos abstauben und behalten. Aber Eile ist geboten, denn das Angebot endet bereits heute um 19 Uhr!

Mit der Grid Collection könnt ihr euch auch das Komplettpaket für 20,02 Euro schnappen. Das Bundle beinhaltet nicht nur Grid - Autosport und Grid 2, sondern auch sämtliche DLCs, die für die Rennspiele erschienen sind.

Das Angebot zu Just Cause 4 endet am 24. Mai. Grid - Autosport könnt ihr euch nur noch bis zum 23. Mai um 19 Uhr zum rabattierten Preis schnappen. Wer das Rennspiel Grid 2 kostenlos erhalten möchte, muss sich aber beeilen: Das Angebot endet heute, am 22. Mai um 19 Uhr!