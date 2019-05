Die Sims-Reihe zählt zu den erfolgreichsten Videospiel-Franchises der Welt. Über 200 Millionen Einheiten konnten bislang abgesetzt werden, was bedeutet, dass auch eine Menge von euch eine Version besitzt. Wer allerdings bislang nicht dazugehört, der kann das jetzt nachholen, und zwar gratis.

Die Sims 4 - Get Famous: Eine der beliebten Erweiterungen des Spiels

Die Sims 4 erschien ursprünglich 2014 und erhielt zunächst eher gemischte Kritiken. Der Hauptgrund dafür war ein ganzer Haufen an kleineren Bugs, welche die Geduld der Spieler strapazierten.

Diese sind allerdings nachträglich behoben worden, und zahlreiche Erweiterungen sind mittlerweile erschienen, wodurch das Spiel seine Besitzer wohl deutlich glücklicher machen dürfte als zuvor. Wer nun Lust hat den vierten Hauptteil des Life-Simulators auszuprobieren, der kann dies nun kostenlos tun.

Auf Publisher EAs Verkaufsplattform Origin.com finden Mitglieder das Spiel nun zum Nulltarif. Alles was ihr dafür braucht ist also ein PC und einen Origin-Account, und schon könnt ihr die kleinen Menschlein all jene lustigen und unverschämten Sachen tun lassen, die ihr wollt.

Und, werdet ihr euch das Spiel holen? Habt ihr bereits einen Origin-Account, oder werdet ihr euch für dieses Angebot noch einen zulegen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, ob das für euch der richtige Anlass ist!