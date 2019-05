Sonys CEO Kenichiro Yoshida spricht über Zukunftspläne und die Partnerschaft mit Microsoft. Laut Yoshida ist Gaming auf der Konsole weiterhin eine Nische.

Sony und Microsoft kündigen im Bereich Cloud-Gaming eine Partnerschaft an, welche die Gaming-Industrie überrascht. Die Ankündigung dreht sich vor allem um Cloud-Gaming, und viele Menschen spekulieren seither über die möglichen Implikationen für die Branche.

Gamingbolt berichtet, dass Sonys CEO Kenichiro Yoshida auf dem "Investors Relation Day" mehr über die neue Kooperation ausführt. Hierbei geht es auch um die vergangenen Probleme in der Online-Infrastruktur von Sony und wie Microsofts "Cloud Computing"-Plattform Azure diese beheben könnte, da Streaming als großer Teil der Zukunft gesehen wird:

"We’ve been working with streaming services over the last five years and there are various difficult aspects. The network latency, for one. Some examples I could cite, for instance, the typical means of minimizing latency is the placement of servers on the edge closer to users, but moving servers closer to one group of users can mean increasing latency for another group of users. And also, there will be an encoding process at the very end, and how we can minimize the time for compression is another challenge."