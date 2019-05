Er ist klein, nahezu quadratisch und voller Spiele: Playdate heißt die erste Handheld-Konsole von Firewatch-Entwickler Panic und verspricht euch ein kreatives Konzept.

Quelle: Panic via Polygon

Wie die Kollegen von Polygon berichten, wurde die kleine Konsole am Mittwoch angekündigt. Im Kaufpreis enthalten sind zwölf Spiele, welche wöchentlich veröffentlicht werden sollen. Besonders an dem neuen Handheld ist eine kleine Kurbel an der Seite. In einer Vorschau wurde mithilfe dieser Kurbel eine Spielfigur bewegt.

Firewatch: Das bisher bekannteste Werk von Panic

Viel mehr gab Panic noch nicht bekannt. Insbesondere was die Spiele betrifft, solle vorerst alles geheim bleiben, um die Spieler bestmöglich zu überraschen. Von experimentellen bis zu konventionellen Spielen sei alles dabei.

Die Konsole soll Anfang nächsten Jahres erscheinen und 149 Dollar (circa 130 Euro) kosten. Die Maße betragen 7,4 x 7,6 x 0,9 cm, mit einem etwa 7 Zentimeter großen Display. Kopfhörer- und USB-C Anschlüsse, sowie WiFi und Bluetooth werden ebenfalls vorhanden sein.

Panic ist neben Firewatch besonders für Mac- und iOS-Spiele bekannt. Mit über zwanzig Jahren Erfahrung scheinen sie zumindest genügend Potential für spaßige Handheld-Spiele zu besitzen.