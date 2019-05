Auf der Suche nach einem tollen Aufbau- oder Simulationsspiel? Wer gerne eigene Städte errichtet, sollte Cities - Skylines in Augenschein nehmen. Hobby-Busfahrer dürfen ihre Fahrgäste hingegen mit original lizensierten Bussen im Bus-Simulator 18 zu ihrem Ziel befördern.

Das 'New Player Bundle' von Cities - Skylines beinhaltet die Erweiterung Mass Transit:

In Cities - Skylines liegt es an euch eine rundum funktionierende Stadt zu errichten. Versorgt eure Stadt mit Wasser und Elektrizität, baut Feuerwehr- und Polizeistationen, um für ausreichende Sicherheit zu sorgen und versucht eine florierende Wirtschaft herzustellen. Cities - Skylines befindet sich momentan für 6,99 Euro auf Steam im Angebot. Im Test zur Städtebausimulation erfahrt ihr, warum sich das Spiel für euch lohnen könnte.

Wollt ihr mit deutlich mehr Inhalten starten, bietet sich vor allem das "New Player Bundle" für 20,66 Euro an. In dem Paket sind neben dem Grundspiel auch die Erweiterungen After Dark, Relaxation Station und Mass Transit enthalten.

Beim Bus Simulator 18 warten zahlreiche Fahrgäste darauf, von euch abgeholt zu werden:

Für einen Preis von 17,99 Euro kommen hingegen Busfahrer-Fans auf ihre Kosten. Beim Bus-Simulator 18 taucht ihr - wer hätte es gedacht - in den Alltag eines Busfahrers ein. Mit dabei sind acht unterschiedliche, original lizensierte Stadtbusse, die ihr durch zwölf Stadtviertel steuern könnt, um Fahrgäste zum Ziel zu geleiten - natürlich unter strenger Beachtung der Verkehrsregeln. Dass das nicht immer so einfach ist, stellen Schwarzfahrer, Staus, Unfälle, Schlaglöcher und viele weitere Herausforderungen unter Beweis.

Sowohl Cities - Skylines, als auch Bus-Simulator 18 befinden sich bis zum 24. Mai um 19 Uhr auf Steam im Angebot. Ihr habt also noch genügend Zeit, um die Angebote näher unter die Lupe zu nehmen. Wenn ihr schon Erfahrungen damit gemacht habt, gebt doch gerne eine Empfehlung für andere leser ab!