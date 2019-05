Bald ist es wieder soweit und die nächsten für "PS Plus"-Abonnenten erhältlichen Spiele werden bekanntgegeben. Auf Reddit wird schon fleißig darüber diskutiert, was ihr als nächstes bekommen könntet.

Auch wenn es bis zur offiziellen Ankündigung der neuen Games auf PS Plus noch ein wenig hin ist, so ist die Community im Äußern von Vermutungen bereits jetzt schon recht aktiv. Auf Reddit gibt es dazu einen großen Thread, in welchem die User ihre Tipps für die nächsten "PS Plus"-Games abgeben sollen.

Bei diesem Thread geht es indes nicht darum, welches Spiel sich die Leute am meisten wünschen, sondern mit welchem sie am ehesten rechnen. Demnach schätzen die User die Wahrscheinlichkeit als besonders hoch ein, dass Metal Gear Survive im Juni bei PS Plus angeboten wird.

Der Hauptgrund dafür ist, dass bereits im Mai 2019 die "PS Plus"-Abonnenten in Asien Metal Gear Survive zocken konnten. In Europa allerdings war das Spiel über das Abo-Programm noch nicht erhältlich. Von daher kann durchaus damit gerechnet werden, dass auch hierzulande bald nachgezogen wird.

Auch wenn fest damit gerechnet wird, so steht noch keinesfalls fest, dass dieses Spiel schon im Juni oder gar jemals in Europa im Rahmen von PlayStation Plus als Gratisspiel angeboten wird. Denn letzten Endes entscheidet Sony darüber, und eventuell hat man dort ganz andere Pläne.

In der Regel gibt Sony die neuen "PS Plus"-Spiele etwa eine Woche vor deren Erscheinen bekannt. Um zu erfahren, ob für den Juni nun tatsächlich Metal Gear Survive angekündigt wird, werdet ihr wohl oder übel noch ein wenig warten müssen.