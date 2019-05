Man of Medan: Entwickler verspricht 69 Tode

Supermassive Games haben sich mit Until Dawn ganz tief in die Herzen der Horror-Fans gegraben. Heiß erwartet wird daher das neue Spiel des Entwicklers: The Dark Pictures - Man of Medan. Bereits diesen Sommer, ab dem 30. August, sollt ihr wieder virtuell sterben. Und das unzählige Male.

69 Tode, oder besser gesagt: 69 mögliche Tode, das verspricht The Dark Pictures - Man of Medan, die erste Episode des Horrorprojekts von Entwickler Supermassive Games. Deren CEO Pete Samuels bestätigt diese, auf gewisse Weise für Horror-Fans sicher irgendwie erfreuliche Nachricht auf dem PlayStation-Blog:

„In Until Dawn gab es 38 Todesszenen für die Charaktere und man konnte bis zu zehn während eines einzigen Durchspielens sehen. In Man of Medan gibt es 69, und das meiste, was ihr wahrscheinlich bei einem einzigen Durchspielen sehen werdet, sind neun. Das bedeutet, dass ihr das Spiel mindestens neun Mal spielen müsst, nur um alle Todesszenen zu sehen, geschweige denn all die anderen möglichen Story-Events.“

Wenn ihr euch jetzt schon euer Exemplar per Vorbestellung sichern wollt (bei teilnehmenden Händlern), erhaltet ihr als "Day One"-Bonus den Curator's Cut obendrein. Das ist nicht einfach nur die Bezeichnung für einen glorifizierten Director's Cut, sondern ein Spielmodus, der dem Geschehen neue Perspektiven, neue Entscheidungen und Einflussmöglichkeiten hinzufügt. Somit lassen sich die Geschichte und die darin enthaltenen Szenen verändern und auf neue Weise spielen.

Der Curator's Cut wird nach dem ersten Durchspielen freigeschaltet und wird zu einem späteren Zeitpunkt kostenlos für alle Spieler zugänglich gemacht.

Zahlreiche Möglichkeiten virtuell ins Gras zu beißen, neue Lösungswege, verzweigte Geschichten - Man of Medan verspricht, Supermassive Games' bisher komplexestes Spiel zu werden. Nicht zuletzt auch wegen der Beziehungen zwischen den Protagonisten, die sich auf den Verlauf der Geschichte auswirken können (und ganz sicher wird das auch hin und wieder tödlich enden - hust Chris und Ashley aus Until Dawn hust).

Man of Medan erscheint voraussichtlich am 30. August 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One und lässt euch mitten im Sommer auf hoher See den blanken Horror erleben. Was sagt ihr, Horror-Freunde? Daumen hoch oder runter? Lasst es uns wissen!