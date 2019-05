Disney könnte derzeit tatsächlich an einer filmischen Umsetzung des 2003 erschienenen Bioware-Klassikers Knights of the Old Republic arbeiten. Gerüchten zufolge soll es sogar eine eigene Trilogie werden.

Knights of the Old Republic: So sieht der Trailer zu dem legendären Spiel aus, um das es hier geht

Diese Aussage kommt von Buzzfeed News, welche angeben, dass dies von drei verschiedenen Quellen, die dicht mit dem Projekt verwoben seien, bestätigt wurde. Dass daran etwas dran sein könnte, ergibt sich aus den Aussagen von Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy.

Diese erwähnte bereits im April, dass das Studio etwas im Zusammenhang mit KOTOR entwickle. Demnach sei zwar derzeit etwas in Arbeit, was allerdings noch nicht so recht einzuordnen sei. Man wolle den Markt nicht mit zu viel Star Wars fluten.

Den Quellen zufolge soll derzeit Laeta Kalogridis, die unter anderem bereits an Shutter Island, Avatar und Alita – Battle Angel in leitenden Positionen mitgewirkt hat, kurz vor der Vollendung eines Drehbuches stehen.

Dass das Drehbuch mit Knights of the Old Republic in Verbindung zu stehen scheint, ergebe sich, so die Quellen, aus den erwähnten Namen Bastila Shan, Darth Malak und Darth Revan. Allesamt bekannte Charaktere aus dem Spiel.

Im Anschluss an den diesjährigen "Star Wars"-Film sind drei weitere Filme geplant, dies ist hinlänglich bekannt. So sollen diese von den "Game of Thrones"-Schöpfern David Benioff und D. B. Weiss umgesetzt werden. Ob diese im Zusammenhang mit dem KOTOR-Filmprojekt stehen, ist bislang noch nicht bekannt.

Nichtsdestotrotz gab Kennedy weiterhin an, dass Benioff, Weiss und Rian Johnson, der Regisseur von "Die letzten Jedi", die Zukunft des "Star Wars"-Franchises für die nächsten zehn Jahre mitbestimmen werden.

Das Spiel, Knights of the old Republic, welches zeitlich etwa 4.000 Jahre vor der Haupthandlung der Filmreihe angesiedelt ist, ist weithin für seine fesselnde Story, seine komplexen Charaktere und nicht zuletzt für seinen legendären Plot-Twist bekannt. Für eine Filmreihe also durchaus gutes Material.