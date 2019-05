Knallende Sektkorken bei Motion Twin: Dead Cells hat sich mittlerweile über zwei Millionen Mal verkauft. Zudem hat das Studio eine kostenlose Inhaltserweiterung veröffentlicht.

Dead Cells: You'll get better... Eventually.

Was vor zwei Jahren noch im "Early Access" bei Steam als Geheimtipp seinen Anfang genommen hat, ist mittlerweile ein Millionenseller. Dead Cells, so heißt es in einer Mitteilung von den Entwicklern, hat sich auf dem PC, der Xbox One, der PlayStation 4 und der Nintendo Switch mittlerweile zusammen über zwei Millionen Mal verkauft.

Dabei ist die Erfolgsnachricht "nur" eine Randnotiz. Im Fokus von Motion Twin liegt stattdessen die Veröffentlichung von Dead Cells - Rise of the Giant. Dabei handelt es sich um die erste große Inhaltserweiterung des Metroidvania-Spiels, die kostenlos auf allen Plattformen veröffentlicht wurde. Lediglich auf der Xbox One dauert es noch ein wenig länger, da die Entwickler in letzter Minute einen Bug entdeckt haben, der zuvor noch behoben werden muss.

Inhaltlich bietet Rise of the Giant zwei neue Level, zwei neue Bosse, neue Gegner, Waffen und Fähigkeiten sowie Skins für den Protagonisten.

Was für die Entwickler von Motion Twin als nächstes auf dem Plan steht, ist übrigens noch nicht klar. Ein Nachfolger zu Dead Cells ist aber nach aktueller Planung nicht vorgesehen.