Das beschauliche Springfield ist in Videospielen kein fremder Ort. Es hat schon zahlreiche Spieleableger der Kultserie Die Simpsons gegeben. Nun besteht für Fans Grund zur Hoffnung, denn auf der E3 könnte etwas Neues verkündet werden.

Mehr als zehn Jahre bevor Ubisoft mit South Park - Stab der Wahrheit eine adäquate und von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeierte Videospielumsetzung der Kult-Cartoonserie South Park auf die Welt losließ, erschuf Radical Entertainment bereits eine sehr beliebte Adaption der Simpsons für PC und Konsolen.

Das 2003 erschienene und zuweilen an die GTA-Reihe erinnernde The Simpsons – Hit & Run konnte viele Fans voll überzeugen und erhielt im Allgemeinen gute Kritiken. Mehr als drei Millionen Mal ging es über die Ladentheke.

Seitdem hat es einige weitere Versuche gegeben, Springfield auf den Gamingmarkt zurückzuführen. 2007 zum Beispiel erschien Die Simpsons - Das Spiel für PS3 Xbox 360 und weitere Plattformen, sowie 2012 das Mobile-Game Die Simpsons – Springfield.

Auch wenn diese beiden Projekte durchaus finanziellen Erfolg brachten, so waren sie dennoch nicht der große Wurf, den sich die Entwickler gewünscht hatten. An Hit & Runs Erfolg anknüpfen konnten beide nicht. Ein geplantes Sequel zu Die Simpsons – Das Videospiel wurde eingestampft.

Seit der letzten größeren Videospieladaption Springfields ist schon einiges an Zeit ins Land gezogen und lange sah es so aus als bliebe es auch so. Doch nun scheint sich wieder etwas zu tun: Während der diesjährigen E3 werden am 11. Juni sowohl die Produzenten als auch die Autoren der Kultserie einen Auftritt haben. Dies wurde auf dem offiziellen Twitter-Account der E3 bekanntgegeben.

More exciting #E3Coliseum news - join the writers and producers of @TheSimpsons for a panel on June 11! More info to come... #E32019 https://t.co/QOa74rE263 pic.twitter.com/I3fOzO8t2n