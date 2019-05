Wenn man bedenkt, wie viele Spiele jedes Jahr auf Steam erscheinen und auch gekauft werden, so dürften sich die meisten Spieler wohl dem Umstand ausgesetzt sehen, mehr Spiele zu besitzen als sie spielen. In seiner Frühjahrsputz-Aktion ermuntert Steam nun seine Kunden den Staub von den ungenutzten Spielen zu pusten und ihnen eine neue Chance zu geben.

Black Desert Online: Free 2 Play auf Steam

Diese Aktion soll die Spieler dazu ermutigen, den Spielen, die sie zwar besitzen jedoch nicht gespielt haben, wieder mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Als Belohnung winken den Spielern für kurze Zeit spezielle Auszeichnungen, auch einige Gratis-Spiele werden angeboten.

So werden euch täglich neue Aufgaben gestellt. Zum Beispiel sollt ihr ein zwar erworbenes, jedoch noch nicht gespieltes Spiel zocken, oder ihr widmet euch einem Spiel, welches Steam zufällig aus eurer Bibliothek auswählt.

Neben den täglichen Aufgaben stehen euch auch einige zu Verfügung, die ihr nur einmal abschließen müsst. Je mehr Aufgaben ihr erfüllt, desto bessere Abzeichen erhaltet ihr dafür. Noch bis 19 Uhr deutscher Zeit am 28. Mai könnt ihr an dieser Aktion teilnehmen.

Zu den Aufgaben gehören unter anderem:

• Nostalgia – Ein Spiel zocken, das ihr zwar mehr als zwei Stunden gespielt, jedoch seit einer Weile nicht mehr angerührt habt.

• Can’t Wait – Ein Spiel spielen, das ihr in den letzten sechs Monaten erworben habt.

• Trusted Friend – Ein Spiel zocken, das euch von einem Freund empfohlen wurde.

• Blast from the Past – Spielt das erste Spiel, das ihr auf Steam erworben habt. Habt ihr dieses Spiel innerhalb des letzten Jahres noch gespielt, dann zockt das zweite Spiel, das ihr erworben habt.

• Tag Contributor – Spielt ein Spiel, das das gleiche Etikett trägt wie ein anderes Spiel, welches ihr über Steam erworben habt.

Während dieses Frühjahrsputzes bietet euch Steam ebenfalls eine Reihe an "Free 2 Play-Spielen" an. Zu diesen zählen unter anderem:

Würde jeder Frühjahrsputz so aussehen, so dürfte dies wohl weniger als lästige Pflicht als vielmehr als großer Spaß empfunden werden, nicht wahr? Was haltet ihr von dieser Aktion? Werdet ihr nun auch euren „Frühjahrsputz“ in Angriff nehmen? Eure Meinung interessiert uns.