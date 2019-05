Anlässlich des zehnten Geburtstages von Infamous gewährt Entwickler Sucker Punch einen Blick hinter die damaligen Produktionskulissen. Dabei kam das Team nicht nur auf Probleme und Eigenheiten, sondern auch auf gestrichene Features zu sprechen.

Im Sommer 2009 ließ Infamous die Spieler in die Rolle von Cole MacGrath schlüpfen, der seit einem Terroranschlag Elektrizität in sich aufnehmen und wieder freisetzen kann. Der Einsatz der Fähigkeiten unterliegt dabei einem Moralsystem - der Spieler kann Cole demnach entweder als Helden oder als Bösewicht spielen.

Das "PlayStation 3"-Exklusivspiel kam bei der Spielerschaft und der Presse gut an, es folgten Infamous 2 und Infamous - Second Son sowie dessen Standalone-Erweiterung Infamous - First Light. Nun - nach mehreren Jahren der Pause des Zeus-Verschnitts - meldet sich Sucker Punch mit einem mehrteiligen Tweet zum Geburtstag seines Spiels. Zurzeit arbeitet der Entwickler an Ghost of Tsushima.

inFAMOUS turns 10 years old today! From Cole, Trish, Zeke and the team at Sucker Punch, thanks for a decade of being the best fans we could ask for!



As we craft Ghost of Tsushima, we thought it would be fun to look back at 10 inFAMOUS facts in honor of 10 years: pic.twitter.com/lxJEx9P2eM