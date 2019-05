Dass Sony in diesem Jahr zum ersten Mal nicht auf der E3 vertreten sein wird, hat für viel Grübelei gesorgt. Nicht wenige vermuten dahinter einen cleveren Schachzug des Unternehmens. Tatsächlich könnte Sonys Abwesenheit auf die gesonderte Präsentation der PlayStation 5 hindeuten.

Wie Twitter-User LongSensation behauptet, plane Sony statt einer Ankündigung auf der E3 die Präsentation der PlayStation 5 Anfang Juni anhand eines Trailers. Die "Next Gen"-Konsole soll dann auf einem Sony-Event anspielbar sein.

Conflicting sources, but defo not at E3. Mostly hearing it will be revealed at the beginning of June (trailer) and then playable at Sony's individual event