Wird Ubisoft bald ein ähnliches Abo-Modell wie EA anbieten? Ein Resetera-Nutzer hat kürzlich einen Platzhalter im Ubisoft Store entdeckt, der für Spekulationen sorgt.

spieletalks #9: EA, Activison und Co. - Ruinieren große Publisher die Games-Entwicklung?

Ob PS Plus, Xbox Live Gold, Xbox Game Pass, EA Access oder Origin Access: Wer Videospiele spielt, wird früher oder später unweigerlich auf das eine oder andere Abo-Modell stoßen und mit teils verlockenden Angeboten zum Kauf animiert. Wie ein von einem Nutzer des englischsprachigen Forums Resetera jüngst entdeckter Platzhalter im Ubisoft Store suggeriert, könnte auch Ubisoft bald nachziehen - und zwar mit dem "Ubisoft Pass Premium".

Obwohl Ubisoft offiziell noch kein Abo-Modell angekündigt hat, klingt der Name schon nach einem Abonnement-Dienst. Darüber hinaus deutet das Wort "Premium" an, dass es verschiedene Varianten vom Ubisoft Pass geben könnte, die mit unterschiedlichen Preisen und Inhalten aufwarten.

Wie könnte ein solches Abo-Modell von Ubisoft aussehen? Ähnlich EA Access könnte der Ubisoft Pass beispielsweise sofortigen Zugriff auf eine gewisse Auswahl an Videospielen ermöglichen, Vorabzugang auf zukünftig erscheinende Ubisoft-Games erlauben oder exklusive Rabatte gewähren. Mit einer Vielzahl an Franchises, wie Assassin's Creed, Far Cry, Splinter Cell, Rainbow Six, Prince of Persia oder Rayman wäre ein solches Vorhaben nicht gerade verwunderlich.

Unter Umständen bietet Ubisoft schon bald einen eigenen Abo-Dienst an. Darauf wies zumindest der inzwischen schon wieder verschwundene Platzhalter im Ubisoft Store hin. Was würdet ihr davon halten und wie müsste das Abo-Modell aussehen, damit ihr interessiert wärt? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!