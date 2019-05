Kürzlich haben Spieler in The Division 2 einen Trick entdeckt, mit dem sie quasi endlos Erfahrungspunkte und Loot bekommen können. Fragt sich nur, wie lange der Entwickler diesen im Spiel bestehen lassen wird.

Seit dem 16.Mai könnt ihr euch in den neuen 8-Mann-Raid stürzen:

Beute und Erfahrungspunkte sind in The Division 2 heißbegehrt. Um diese zu bekommen, müssen die Spieler diverse Aufträge abschließen und Gegner besiegen. Hierbei hat der YouTuber WiLLiSgaming kürzlich eine äußerst lukrative Abkürzung gefunden.

Wie in seinem Video zu sehen, hat er in der Mission "Bank Hauptquartier" einen sogenannten Loot Cave entdeckt. Das Phänomen erlangte bereits durch Destiny eine gewisse Berühmtheit und bezeichnet eine Stelle, an der die Spieler mittels eines Bugs eine endlose Gegnerschar in einem Raum erscheinen lassen und sie dann wie auf dem Fließband abschießen, um anschließend die fallengelassene Beute einzusammeln.

Im Falle der Bank-Mission müsst ihr im späteren Verlauf den Laptop-Upload nur starten, nicht komplett ausführen und dann in einem naheliegenden Raum Stellung beziehen. Solange die erscheinenden Gegner euch nicht überrennen, könnt ihr hier dutzende wertvolle Gegenstände ergattern, vor allem wenn ihr die Mission auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielt.

Die Entdeckung des Loot Caves wird von der Community mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Auf reddit gibt es sowohl Leute, die den Trick gleich ausprobieren wollen, als auch solche, die finden, dass er das Spiel komplett sabotiert.

The Division 2 wird zurzeit wegen seiner ausbleibenden oder verzögerten Updates heftig kritisiert. Hinzu kommen technische Fehler und Probleme. Auch wenn davon auszugehen ist, dass Entwickler Massive Entertainment den Loot Cave zeitnah entfernen wird, ist die Stimmung nicht die beste. Es bleibt abzuwarten, ob künftige Updates daran etwas ändern können.