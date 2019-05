Sieht aus wie Battlefield 1942 und ist offenbar auch einfach nur Battlefield 1942 unter anderem Namen. Auf Steam versucht ein chinesischer Entwickler mit Tank Battlegrounds zu landen.

(Quelle: YouTube, 严泽明)

Kommt euch das oben eingebundene Video bekannt vor? Richtig: Dabei handelt es sich um einen Trailer zu Battlefield 1942, welches von Electronic Arts und Dice einst 2002 veröffentlicht wurde. 17 Jahre später ist das Bildmaterial wieder aktuell, denn der chinesische Entwickler 自由合伙人, was übersetzt in etwa "Free Partners" bedeutet, nutzt den Trailer zur Bewerbung seines Spiels Tank Battlegrounds auf Steam.

Entdeckt wurde diese dreiste Kuriosität von einem Nutzer des Steam-Subreddits. Die Produktseite von Tank Battlegrounds offenbart dabei, dass anscheinend das gesamte Spiel lediglich eine Kopie von Battlefield 1942 ist. Angefangen bei den Screenshots bis hin zur Beschreibung des Spielinhalts. Da heißt es in einer Zeile etwa wie folgt:

"In order to win, Battlefield 1942 pays more attention to teamwork. (übersetzt: Um zu gewinnen, legt Battlefield 1942 mehr Wert auf Teamarbeit)"