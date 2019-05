Kult-Entwickler Hideo Kojima gibt mit seinem mysteriösen Projekt Death Stranding viele Rätsel auf. Eines davon ist jetzt endlich gelüftet: der Veröffentlichungstermin.

Death Stranding: Neue Szenen und der Veröffentlichungstermin

Es wurden selten so viele Theorien um ein Spiel im Vorfeld zu dessen Veröffentlichung aufgestellt wie um Death Stranding. Jedes neue Video, jeder Screenshot, jeder Info-Schnippsel wurde von den Fans analysiert und versucht, in einen Gesamtkontext zu stellen. Nun steht ein Datum fest, ab dem mit vielen Annahmen aufgeräumt wird: Death Stranding erscheint am 8. November 2019 exklusiv für PlayStation 4. Diese Info wurde von Sony heute im Rahmen eines Live-Streams auf Twitch bekanntgegeben.

Gleichzeitig verkündet der Publisher, dass Vorbesteller von Death Stranding im PlayStation Store einen ganz besonderen Vorteil erfahren. Wenn ihr jetzt schon zugreift, habt ihr die Möglichkeit, das Spiel schon vor dem Release herunterzuladen und am Starttag dann um Punkt Mitternacht schon spielen könnt! Mit einem Klick auf den Button kommt ihr direkt auf die Vorbestellerseite:

Für alle jene, die es nicht mehr erwarten können (und das sind sicherlich nicht wenige), ist die Möglichkeit des Pre-Loads sicher eine gern gesehen Option.

Noch habt ihr die Gelegenheit, eure eigene Theorie zu Death Stranding zu äußern. Was steckt hinter den kryptischen Bildern und Videos, die es bisher zu sehen gab? Uns würde brennend interessieren, wie euer Ansatz lautet. Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!