Im Rahmen der E3 2018 wurde Sea of Solitude vom deutschen Entwicklerstudio Jo-Mei Games angekündigt. Jetzt hat das geheimnisvolle Adventure einen Release-Termin erhalten. Am 5. Juli 2019 soll das Spiel für PC (via Origin), PS4 und Xbox One veröffentlicht werden.

Das ist der Trailer zu Sea of Solitude:

In Sea of Solitude dreht sich alles um die Einsamkeit der jungen Frau Kay, die sie auf einer persönlichen Reise zu überwinden versucht. Dabei steuert ihr die Protagonistin durch eine überschwemmte Stadt, deren Wasserstand sich gemeinsam mit ihrem Gemütszustand verändern soll und müsst ihr "in einer bewegenden Erzählung von Dunkelheit und Licht helfen, unter die Oberfläche der Dinge und darüber hinaus zu blicken". Eurer Ziel wird es sein, diese mysteriöse Welt von düsteren Erinnerungen zu befreien. Dafür gilt es jedoch erst eine Reihe an Herausforderungen zu bewältigen.

„Bei Sea of Solitude geht es um den Kern unserer Einsamkeit. Wir wollen Spieler auf einer emotionalen Ebene erreichen – mit einem Spiel, das unsere eigene Realität widerspiegelt. Es ist bei weitem mein künstlerisch anspruchsvollstes und persönlichstes Projekt, das ich in einer sehr emotionalen Zeit meines Lebens geschrieben habe. Die Entwicklung von Charakteren, die auf Emotionen basieren, war eine sehr persönliche Leistung für unser Team. Kays Reise ist eine kraftvolle Geschichte der Selbsterfahrung und -heilung. Wir sind schon sehr gespannt, wie die Spieler sie in Kürze aufnehmen werden.", verkündet Cornelia Geppert, CEO von Jo-Mei Games, in der Pressemitteilung.

Bereits am 5. Juli soll Sea of Solitude für PC, PS4 und Xbox One erscheinen und zu einem Preis von 19,99 Euro erhältlich sein. Neben einer dynamischen Spielwelt und vielen Herausforderungen werden athmosphärische Wetterbindungungen versprochen, die durch den Gefühlszustand der Protagonistin beeinflusst werden.

Das künstlerische Adventure Sea of Solitude wird voraussichtlich am 5. Juli für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Ein willkommener Termin, um das berüchtigte Sommerloch zu stopfen. Werdet ihr euch das Adventure zulegen? Teilt uns eure Antwort dazu gerne in den Kommentaren mit!