Heute ist ein Feiertag für alle "PS Plus"-Mitglieder, da Sony die neuen Gratis-Spiele bekannt gegeben hat. Dabei soll der Juni Nachschub für alle Shooter- und "Jump and Run"-Fans mit sich bringen.

"PS Plus"-Mitglieder können im Juni folgende Spiele herunterladen und ihr Eigen nennen:

Borderlands - The Handsome Collection

Mit der Handsome Collection könnt ihr den puren Borderlands-Wahnsinn im Doppelpack erleben, der für die aktuellen Konsolen nochmal aufgehübscht wurde. Mit Borderlands 2 und Borderlands - The Pre-Sequel ballert ihr euch als Kammerjäger auf einem heruntergekommenen Planeten durch allerhand Alienarten.

Der Ego-Shooter ist für seinen speziellen Look sowie seine abgedrehten Humor bekannt und kann außerdemn auch im Koop gespielt werden. Um euch noch einen besseren Eindruck zu verschaffen, könnt ihr gerne in den Stream mit René und Marco reinschauen.

René und Marco nehmen es mit dem Borderlands-Wahnsinn auf:

Ihr seid noch kein "PS Plus"-Mitglied? Falls ihr Interesse an Gratis-Spielen und Rabatten habt, empfehlen wir euch, ein "PS Plus"-Abo für 3 Monate über diesen Button abzuschließen.

Sonic Mania

Sonic Mania dürfte alle Spieler interessieren, die Lust auf eine Zeitreise in die Anfangstage des blauen Hochgeschwindigkeit-Igels haben. Dieses von Sega unterstützte Fanprojekt holt die klassischen 2D-Level zurück und versieht sie mit modernen Elementen. Drei spielbare Charaktere, ein knackiger Soundtrack und jede Menge Anspielungen - da kommt einiges bei rum. Wer einen ausführlicheren Einblick benötigt, sollte einen Blick in unseren Test zu Sonic Mania werfen.

Habt ihr euch die Gratis-Spiele vom Mai bereits geholt? Wenn nicht, habt ihr noch bis zum 4. Mai Zeit, euch Overcooked und What Remains of Edith Finch herunterzuladen. Die neuen Spiele können ab dem 5. Juni heruntergeladen werden.

Was sagt ihr zu der Auswahl? Werdet ihr euch zuerst in den Borderlands-Shooterspaß stürzen oder zunächst etwas Retro-Flair mit Sonic genießen? Oder ist euer Wunschspiel immer noch nicht bei den "PS Plus"-Spielen dabei gewesen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!