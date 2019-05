Das zunehmende Wachstum der Pokémon-Marke hat verschiedene Änderungen und Anpassungen zur Folge: So sollen künftig die Pokémon-Spiele auf den verschiedenen Plattformen des Mobile-Marktes, der Switch und des Nintendo 3DS eine gemeinsame Cloud erhalten.

Pokémon-Spiele sind auf dem Vormarsch: In den letzten Jahren haben sie sich im "Mobile Games"-Markt für iPhone und Android breitgemacht und mit der Nintendo Switch nehmen sie gleich die nächste Nintendo-Generation in Beschlag.

Eine Konsequenz dieser breiten Aufstellung ist, dass The Pokémon Company nun auf die Wünsche der Spieler reagieren muss, die Möglichkeit zu bekommen, die gefangenen Taschenmonster auch zwischen den Plattformen hin und her zu tauschen.

Nun hat das Unternehmen in der vergangenen Nacht auf einer Pressekonferenz unter anderem „Pokémon Home“ angekündigt: Ein cloud-basierter Service, der die Spiele auf all diesen Plattformen abdecken soll. Auf einem nachträglichen Tweet wurde dies noch einmal bestätigt.

Welcome home, Trainers.



Introducing Pokémon HOME, a cloud service that will work with Nintendo Switch and iOS and Android devices, allowing you to bring over the Pokémon that you’ve shared adventures with throughout your journey. #PokemonHOME pic.twitter.com/fAlodMrRzh