Die Ankündigung des diesjährigen "Call of Duty"-Teils steht noch bevor. Jetzt, keine zwei Wochen vor der E3, haben alle "Social Media"-Seiten für Call of Duty ihre Hintergründe schwarz werden lassen.

Es ist bereits bekannt, dass der für 2019 geplante "Call of Duty"-Ableger von Infinity Ward entwickelt wird. Die Fans gehen fest davon aus, dass es sich bei diesem Spiel um den vierten Teil der beliebten "Modern Warfare"-Reihe handeln wird.

Jason Schreier von Kotaku deutet jedoch auf Twitter an, dass es sich beim bevorstehenden Ableger weniger um einen direkten Nachfolger des 2011 erschienenen Modern Warfare 3, sondern viel eher um einen Soft-Reboot der Reihe handeln werde, zumal die Ziffer 4 nicht darin vorkommen soll:

I can confirm this is true, and that it's hilarious. The first one was "Call of Duty 4: Modern Warfare" so obviously the fourth one is "Call of Duty: Modern Warfare." Video games are absurd https://t.co/Ghb1m2srC4