Fans von The Last of Us 2 müssen jetzt ganz stark sein: Der Release des Action-Spiels könnte tatsächlich für Herbst 2019 geplant gewesen sein, soll nun jedoch erst Anfang 2020 erfolgen.

Erste Gameplay-Szenen von The Last of Us 2 machen Lust auf mehr:

Mehrere Hinweise deuteten daraufhin, dass The Last of Us 2 noch in diesem Jahr erscheinen könnte. Zuerst nannte ein offizieller Kanal das Jahr 2019 als Release-Zeitraum, danach wurde ein genauerer Veröffentlichungs-Termin von einem peruanischen Händler geleakt, wonach das PS4-exklusive Action-Spiel möglicherweise im Oktober veröffentlicht werden sollte. Zuletzt sorgte die Nachricht, dass die letzte Szene des Spiels erfolgreich abgedreht wurde, für gute Aussichten.

Doch nun könnte The Last of Us 2 aller Wahrscheinlichkeit nach auf Anfang 2020 verschoben worden sein. Das zumindest behauptet Kotakus Jason Schreier auf Twitter, dessen Prognosen sich für gewöhnlich bewahrheiten. Das jüngst mit einem Release-Termin ausgestattete Action-Adventure Death Stranding könnte damit nicht unwesentlich im Zusammenhang stehen:

Looks like Death Stranding is about to get announced for a November release. The Last of Us 2 was also planned for fall 2019 but I actually just heard it got bumped to early 2020, possibly February? Either way, wild final year for PS4 https://t.co/wh6kimA73b — Jason Schreier (@jasonschreier) 29. Mai 2019

"Es sieht so aus, als ob Death Stranding in Kürze für eine Veröffentlichung im November angekündigt wird. The Last of Us 2 war auch für Herbst 2019 geplant, aber ich habe gerade gehört, dass es auf Anfang 2020, möglicherweise auf Februar, verschoben wurde. In jedem Fall ein wildes letztes Jahr für PS4".

Möglicherweise gibt Sony noch diese Woche, im Rahmen des dritten "State of Play"-Streams, weitere Informationen zu The Last of Us 2 preis und stattet das Spiel sogar mit einem konkreten Release-Termin aus.

