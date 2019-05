Fallout Shelter bekommt eine Fortsetzung - zumindest in China. Ob das Spiel auch zum europäischen Markt durchdringen kann, ist bisher zwar unklar, wir verraten euch dennoch was der kommende Ableger kann!

Fallout Shelter bekam sogar eine PC-Version spendiert:

In Fallout Shelter Online - so soll die Fortsezung heißen - sollt ihr die Möglichkeit bekommen, euch auch in PVP-Kämpfen untereinander messen zu können. Auch Quests und Erkundungsmöglichkeiten soll der neue Ableger bieten. Wie der Fallout-YouTuber JuiceHead und MMO Culture dem bisherigen Gameplay-Material entnehmen konnten, könnt ihr anders als bisher eure Vault-Bewohner aus den Vaults befreien und auf andere Spieler loslassen. Im "5 vs. 5"-Modus könnt ihr euch zudem auch mit anderen Spielern zusammenschließen, um euch untereinander zu messen.

Einziges Problem: Pete Hines, Vize-President im Marketing von Bethesda, erklärte im August 2018 via Twitter, dass es sich bei Fallout Shelter Online um ein in China für China entwickeltes Spiel handle. Alle Spekulationstendenzen gehen in die Richtung, dass Bethesda das Spiel nicht außerhalb des chinesischen Marketes zu veröffentlichen plant. Ungewöhnlich ist dabei vor allem, dass der Trailer des Spiels in englischer Sprache gemacht wurde. Vielleicht hat Bethesda also noch eine bisher unangekündigte Überraschung in der Hinterhand, um auch hierzulande die Fallout-Fans zu bedienen.

Obwohl Fallout Shelter von ganzen 120 Millionen Menschen im Westen gezockt wurde, will sich der Entwickler nun augenscheinlich auf den asiatischen Markt beschränken. Finanziell gesehen gibt es also keinen Grund für diesen Schachzug, eher im Gegenteil. Ob das Spiel eventuell doch in Europa erscheint, steht indes noch in den Sternen.