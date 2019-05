Lange Zeit war es Still rund um die "Harvest Moon"-Reihe. Das letzte Spiel ist schon eine Weile her und die Fans mussten sich mit anderen Titeln begnügen. Doch nun haben die Liebhaber der Spiele-Reihe Grund sich zu freuen, denn Natsume hat gerade den neuesten Teil Harvest Moon – Mad Dash angekündigt.

Harvest Moon Light of Hope - Hier der Trailer zum letzten Harvest Moon-Ableger

War die Harvest-Moon-Reihe ursprünglich lediglich für Nintendo-Systeme verfügbar, so wurde sie später auch für Sony und die PlayStation angeboten. Der neueste Ableger nun solle sowohl für die Nintendo Switch als auch für die Playstation 4 erscheinen.

Wie auf gematsu.com berichtet wird, sagte der Präsident und leitende Geschäftsführer von Natsume, Hiro Maekawa, dazu in einer Presse-Mitteilung, dass das Unternehmen Erste Gameplay-Einblicke für Harvest Moon – Mad Dash am 11. Juni auf der E3 veröffentlichen werde.

So dürften die Fans gespannt sein und mit einigen Überraschungen rechnen, was das neue Harvest Moon ihnen bieten werde. Es werde ein neuer Ansatz sein, wie die Spieler altbekannte Mechaniken und auch neue Features erleben werden.

Neben dem neuen Harvest Moon gab Natsune auch die weiteren Titel bekannt, die auf der E3 2019 näher beleuchtet werden sollen. So sollen Reel Fishing - Road Trip Adventure für die PlayStation 4 und der kommende Switch-Titel Cosmic Defeners auf der E3 detaillierter vorgestellt werden.

Was sagt ihr, gibt es noch alte Harvest-Moon-Fans unter Euch? Freut ihr euch auf den neuesten Titel? Was glaubt ihr, was mit dem „neuen Ansatz“ gemeint sein könnte? Spekuliert in den Kommentaren gerne fleißig drauf los.