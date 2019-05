Die jährliche E3-Pressekonferenz von Microsoft wird in diesem Jahr wohl erneut rappelvoll. Via Twitter kündigt Phil Spencer an, dass 14 "Xbox Game Studios"-Projekte gezeigt werden.

Während Sony in diesem Jahr die vor der Tür stehende E3 auslässt, möchte Konkurrent Microsoft die Gunst der Stunde nutzen. Der Xbox-Konzern wird am 9. Juni um 22 Uhr unserer Zeit eine ausführliche Pressekonferenz veranstalten. Mit im Gepäck sind zahlreiche Spiele, wie Phil Spencer, Chef der Xbox-Abteilung, auf Twitter verrät.

Just finishing our final E3 rehearsal here with the team in Redmond. Feel really good about the briefing. Lots to show. We have 14 Xbox Game Studios games in the show this year, more first party games than we've ever had in the show. Fun times. #XboxE3