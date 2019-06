Darksiders: Neues Spiel wird offenbar auf der E3 angekündigt

Die Darksiders-Reihe wird anscheinend fortgesetzt. Im Rahmen der E3 2019, so deutet es die Beschreibung einer Podiumsdiskussion an, kommt es zu einer Ankündigung.

Darksiders 3 hat die Kämpferin Fury in den Fokus gerückt:

Ein paar Gerüchte rund um einen vermeintlichen Nachfolger zu Darksiders 3 hat es in letzter Zeit bereits gegeben, nun könnten diese bestätigt worden sein. Auf der Webseite des E3 Coliseums, so berichtet wccftech, ist eine Beschreibung des Darksiders-Panels aufgetaucht. Darin wird zwar nicht direkt der Name des neuen Spiels genannt, aber es ist definitiv die Rede von einem neuen Spiel. Der entsprechende Wortlaut wie folgt:

"Eine Diskussion über die Entstehung des Darksiders Universums und wohin es als nächstes geht. Dieses Panel fällt mit der Vorstellung des brandneuen Darksiders-Spiels auf der E3 2019 zusammen, mit welcher die Marke in eine neue Richtung gelenkt wird."

Gemäß der Beschreibung erfolgt die Ankündigung im Rahmen der Videospielmesse, ehe danach am 13. Juni das Darksiders-Panel im E3 Coliseum stattfindet. Wie genau die neue Richtung der Darksiders-Marke ausfällt, bleibt allerdings abzuwarten.

Nach War, Death und Fury fehlt in Darksiders bislang noch der großte Auftritt von Strife, dem vierten Reiter der Apokalypse. Gut möglich, dass sich der Nachfolger zu Darksiders 3 ausführlich mit seinem Abenteuer beschäftigt.