Der Preis einer "PS Plus"-Mitgliedschaft wird voraussichtlich am 1. August 2019 in Deutschland, Österreich und der Schweiz ansteigen. Abonnenten sollten diesbezüglich im Laufe des Wochenendes bereits eine E-Mail von Sony erhalten haben.

Sony sollte "PS Plus"-Abonnenten bereits am Wochenende via E-Mail benachrichtigt haben: Der Abo-Dienst wird hierzulande teurer. Als Grund nennt der japanische Konzern die derzeitige Marktsituation. Betroffen davon ist nicht nur Deutschland, sondern auch Österreich und die Schweiz, sowie viele weitere Länder innerhalb Europas.

Erfreulicherweise wird in Deutschland und Österreich nur der Preis des einmonatigen Abonnements angehoben. Die Preise der dreimonatigen und einjährigen "PS Plus"-Mitgliedschaft bleiben unverändert. Schweizer müssen hingegen generell tiefer in die Tasche greifen. Bis zum 31. Juli 2019 kann das Abonnement noch zum gegenwärtigen Preis abeschlossen werden.

Preise in Deutschland und Österreich ab dem 1. August um 12 Uhr:

Einmonatiges Abonnement: 8,99 Euro statt 7,99 Euro

Dreimonatiges Abonnement: 24,99 Euro (unverändert)

Einjähriges Abonnement: 59,99 Euro (unverändert)

Preise in der Schweiz ab dem 1. August um 12 Uhr:

Einmonatiges Abonnement: 9,90 CHF statt 7,90 CHF

Dreimonatiges Abonnement: 27,90 CHF statt 24,90 CHF

Einjähriges Abonnement: 69,90 CHF statt 59,90 CHF

