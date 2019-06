"PlayStation Plus"-Mitglieder haben Grund zur Freude, denn für sie wartet Sony nun mit exklusiven Deals auf. Zahlende Kunden des Abo-Systems können sich mit ihrer Mitgliedschaft verschiedene Vorteile sichern.

Auf die die deutschen "PS Plus"-Kunden warten mit den so genannten PS Plus Rewards mehrere exklusive Angebote von Sony-Partnern aus verschiedenen Bereichen. Zu diesen zählen unter anderem Sky, Die Müller-Drogeriekette und About You.

Wie der offizielle PlayStation-Blog informiert, erhaltet ihr im Juni jeweils von:

• About You einen Gutschein im Wert von 10 Euro für den Fashion Online-Store

• Burger King 30 Prozent Rabatt auf das Gamer Bundle bestehend aus sechs Onion Rings, sechs Chilli Cheese Nuggets, sechs Nuggets und einem Monster Energy Drink für 11,99 Euro.

• Fila einen Rabatt in Höhe von 15 Prozent auf Schuhe, Bekleidung und Accessoires.

• Müller 20 Prozent Nachlass auf alle bei Müller erhältlichen TV-Serien.

• Sky das Entertainment Ticket über zwei Monate für 9,99 Euro anstelle von den regulären 19,98 Euro.

Auf der offiziellen Blogseite findet ihr für jedes dieser Angebote die genauen Hinweise, wie ihr euch die Vorteile sichert. Folgt dafür einfach den jeweiligen Links unter den Deals. Allem Anschein nach wird es jeden Monat neue Vorteile geben, so dass ihr im Juli mit neuen rechnen könnt.

Werdet ihr nun Zuschlagen und diese Angebote auch fleißig nutzen? Gefallen euch die Deals, die ihr durch eure "PS Plus"-Mitgliedschaft erhaltet? Oder seid ihr tatsächlich enttäuscht und hab euch etwas ganz anderes gewünscht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.